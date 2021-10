” Non è stato un incidente”. Giallo sull’ex volto televisivo italiano, il corpo della giovane trovato in un canale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quella di Polina Kochelenko è una morte che non convince, soprattutto la madre della ragazza ed ex modella. La giovane è deceduta dopo essere annegata nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, il 18 aprile scorso. La donna, con alle spalle un’esperienza in televisione nel reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, era stata trovata senza vita nel corso d’acqua che dista circa 700 metri dalla sua casa. Secondo gli inquirenti, e questa è la prima ipotesi che è stata fatta, è che la morte per annegamento (confermata anche dall’autopsia) fosse avvenuta per cercare di salvare la vita a due dei cani che stava portando a passeggio. Le piccole bestie, finite nella roggia e trascinati via dalla corrente, particolarmente forte in quel tratto, avrebbero spinto Polina a buttarsi nelle acque torbide. A quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quella di Polina Kochelenko è una morte che non convince, soprattutto la madreragazza ed ex mo. Laè deceduta dopo essere annegata nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, il 18 aprile scorso. La donna, con alle spalle un’esperienza in televisione nel reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, era stata trovata senza vita nel corso d’acqua che dista circa 700 metri dalla sua casa. Secondo gli inquirenti, e questa è la prima ipotesi che è stata fatta, è che la morte per annegamento (confermata anche dall’autopsia) fosse avvenuta per cercare di salvare la vita a due dei cani che stava portando a passeggio. Le piccole bestie, finite nella roggia e trascinati via dalla corrente, particolarmente forte in quel tratto, avrebbero spinto Polina a buttarsi nelle acque torbide. A quel ...

