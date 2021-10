“Non è stato un incidente”. Giallo sull’ex volto televisivo italiano, il corpo della giovane trovato in un canale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quella di Polina Kochelenko è una morte che non convince, soprattutto la madre della ragazza ed ex modella. La giovane è deceduta dopo essere annegata nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, il 18 aprile scorso. La donna, con alle spalle un’esperienza in televisione nel reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, era stata trovata senza vita nel corso d’acqua che dista circa 700 metri dalla sua casa. Secondo gli inquirenti, e questa è la prima ipotesi che è stata fatta, è che la morte per annegamento (confermata anche dall’autopsia) fosse avvenuta per cercare di salvare la vita a due dei cani che stava portando a passeggio. Le piccole bestie, finite nella roggia e trascinati via dalla corrente, particolarmente forte in quel tratto, avrebbero spinto Polina a buttarsi nelle acque torbide. A quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quella di Polina Kochelenko è una morte che non convince, soprattutto la madreragazza ed ex mo. Laè deceduta dopo essere annegata nella roggia Malaspina a Valeggio, in provincia di Pavia, il 18 aprile scorso. La donna, con alle spalle un’esperienza in televisione nel reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, era stata trovata senza vita nel corso d’acqua che dista circa 700 metri dalla sua casa. Secondo gli inquirenti, e questa è la prima ipotesi che è stata fatta, è che la morte per annegamento (confermata anche dall’autopsia) fosse avvenuta per cercare di salvare la vita a due dei cani che stava portando a passeggio. Le piccole bestie, finite nella roggia e trascinati via dalla corrente, particolarmente forte in quel tratto, avrebbero spinto Polina a buttarsi nelle acque torbide. A quel ...

Advertising

RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - chetempochefa : 'Sono felice del Premio Nobel, non me lo aspettavo, all'inizio ho avuto paura che fosse uno scherzo, sono stato col… - mara_carfagna : Il testo della delega fiscale è chiaro, noi di @forza_italia lo abbiamo approvato con convinzione: la riformulazion… - IsabellaDaragon : RT @OrtigiaP: INCOSTITUZIONALE CAMBIARE LE REGOLE NEL 2026 'la casa è il dna dell’Italia, una storia di sacrifici e sofferenze. La revision… - GioGeneSharp : @pastorerrante11 Almirante non contava niente. Non è mai stato in nessuna coalizione né mai avuto il peso per condi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non stato Finanze. Il ministro Franco: superbonus non per sempre. Rivoluzione casa, cosa cambia ... ma adesso è per capire lo stato del nostro patrimonio immobiliare". Uno dei punti fermi dell'esecutivo " su cui ha insistito anche Mario Draghi " è che la riforma del catasto non porterà ad un ...

Energia. Contro il carogas Bruxelles prepara la proposta per l'acquisto comune A confermarlo, a margine del vertice Ue a Brdo, in Slovenia, è stato ieri il premier Mario Draghi. "... L'idea di un intervento Ue però non piace a tutti, soprattutto al Nord Europa che punta a lasciare ...

Ita, ‘il processo di selezione non è stato trasparente’. E a rimetterci sono (anche) le mamme Il Fatto Quotidiano F1, clamoroso retroscena su Hamilton: sarebbe cambiata la storia Incredibile retroscena svelato dal CEO di Liberty Media Stefano Domenicali. L'aneddoto riguarderebbe il pilota di F1 Lewis Hamilton.

Ciao Pier, 10 anni dopo… Ciao Pier in questi lunghi anni, oggi sono 10, ho dovuto farcela senza di te. Ma, non mi sono sentita sola neppure un momento. Perché tu ci sei stato vicino ogni giorno, con la tua voce, il sorriso ir ...

... ma adesso è per capire lodel nostro patrimonio immobiliare". Uno dei punti fermi dell'esecutivo " su cui ha insistito anche Mario Draghi " è che la riforma del catastoporterà ad un ...A confermarlo, a margine del vertice Ue a Brdo, in Slovenia, èieri il premier Mario Draghi. "... L'idea di un intervento Ue peròpiace a tutti, soprattutto al Nord Europa che punta a lasciare ...Incredibile retroscena svelato dal CEO di Liberty Media Stefano Domenicali. L'aneddoto riguarderebbe il pilota di F1 Lewis Hamilton.Ciao Pier in questi lunghi anni, oggi sono 10, ho dovuto farcela senza di te. Ma, non mi sono sentita sola neppure un momento. Perché tu ci sei stato vicino ogni giorno, con la tua voce, il sorriso ir ...