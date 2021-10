"Non c'è niente da nascondere...". Formigli sputa veleno sulla Meloni: "Lei ha superato il limite" | Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Giorgia Meloni stasera non viene a Piazzapulita. Ha detto che sarebbe venuta da noi soltanto dopo aver visionato 100 ore di girato". Corrado Formigli, in apertura di Piazzapulita, attacca pesantemente Giorgia Meloni per le sue critiche all'inchiesta di FanPage su Fratelli d'Italia, mandata in onda dal talk di La7. "Ha ascoltato parole inequivocabili, immigrati da affogare, saluti fascisti, proposte di finanziamenti black, e la sua prima reazione non è stata dire ‘queste cose mi hanno fatto schifo'. Ha deciso di attaccare il metodo giornalistico di questa inchiesta. Come se questo potesse cancellare i gesti e le parole che abbiamo visto e sentito. Onorevole Meloni quello che lei definisce montaggio arbitrario è l'esercizio della professione giornalistica. è un potere autonomo e indipendente dalla politica. quando un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Giorgiastasera non viene a Piazzapulita. Ha detto che sarebbe venuta da noi soltanto dopo aver visionato 100 ore di girato". Corrado, in apertura di Piazzapulita, attacca pesantemente Giorgiaper le sue critiche all'inchiesta di FanPage su Fratelli d'Italia, mandata in onda dal talk di La7. "Ha ascoltato parole inequivocabili, immigrati da affogare, saluti fascisti, proposte di finanziamenti black, e la sua prima reazione non è stata dire ‘queste cose mi hanno fatto schifo'. Ha deciso di attaccare il metodo giornalistico di questa inchiesta. Come se questo potesse cancellare i gesti e le parole che abbiamo visto e sentito. Onorevolequello che lei definisce montaggio arbitrario è l'esercizio della professione giornalistica. è un potere autonomo e indipendente dalla politica. quando un ...

