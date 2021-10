Nobel per la letteratura allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah. “È un simbolo dei rifugiati” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere Abdulrazak Gurnah «per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti». È la motivazione annunciata dall’Accademia di Svezia.Chi è Abdulrazak GurnahLo scrittore tanzaniano naturalizzato britannico Abdulrazak Gurnah è nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore di letteratura inglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori della letteratura africana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Premioper la2021 è stato assegnato al romanziere«per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti». È la motivazione annunciata dall’Accademia di Svezia.Chi èLonaturalizzato britannicoè nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore diinglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori dellaafricana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, ...

