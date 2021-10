Nobel per la Letteratura 2021 ad Abdulrazak Gurnah. Lo scrittore tanzano premiato per la sua “penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato tra culture e continenti” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va allo scrittore Abdulrazak Gurnah. Come riferisce il comitato, il romanziere tanzaniano è stato premiato “per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. Abdulrazak Gurnah e’ nato nel1948 e cresciuto nell’isola di Zanzibar ed è arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni ’60. E’ stato professore di inglese al Postcolonial Literatures at the University of Kent a Caterburry. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Premioper lava allo. Come riferisce il comitato, il romanziere tanzaniano è stato“per la sua intransigente e compassionevoledele deldelnel divario tra”.e’ nato nel1948 e cresciuto nell’isola di Zanzibar ed è arrivato in Inghilterra comealla fineanni ’60. E’ stato professore di inglese al Postcolonial Literatures at the University of Kent a Caterburry. L'articolo proviene da Il Fatto ...

