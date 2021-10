No, non c’è alcuna decisione ufficiale su Eurovision a Bologna (come ha detto il TGR Emilia-Romagna) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è stato deciso ancora da nessuna parte che Bologna ospiterà l’Eurovision 2022. L’edizione, in seguito alla vittoria dei Maneskin nel 2021, sarà ospitata dall’Italia, ma ancora non è stata comunicata la scelta della sede. Al momento, la shortlist è costituita da Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino, ma la decisione ufficiale non è ancora stata presa e lo stesso account verificato dell’Eurovision song contest (l’evento musicale che ospita le tendenze musicali più in voga d’Europa) ha ironizzato nelle scorse ore sul ritardo della comunicazione della città ospitante. La notizia è stata data – unica testata a farlo – dal TGR Emilia-Romagna nell’edizione delle 19.30 del 6 ottobre. NON LA FAKE NEWS SULL’Eurovision AL TGR ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è stato deciso ancora da nessuna parte cheospiterà l’2022. L’edizione, in seguito alla vittoria dei Maneskin nel 2021, sarà ospitata dall’Italia, ma ancora non è stata comunicata la scelta della sede. Al momento, la shortlist è costituita da, Milano, Pesaro, Rimini e Torino, ma lanon è ancora stata presa e lo stesso account verificato dell’song contest (l’evento musicale che ospita le tendenze musicali più in voga d’Europa) ha ironizzato nelle scorse ore sul ritardo della comunicazione della città ospitante. La notizia è stata data – unica testata a farlo – dal TGRnell’edizione delle 19.30 del 6 ottobre. NON LA FAKE NEWS SULL’AL TGR ...

