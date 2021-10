Nintendo e il calo del valore delle azioni | i principali investitori vendono e continua la tendenza al ribasso

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sorprende che ildisia aumentato insieme ai suoi profitti nel 2020 con l'aumento della domanda per l'intrattenimento di gioco, tuttavia il contrario è avvenuto nel 2021 poiché la domanda è diminuita. Questa settimana ilè sceso sotto i 50.000 yen per azione, unapparentemente guidato da un'importante svendita da parte di Cathie Wood e della società di trading Ark Innovation ETF - secondo Bloomberg. Ark ha ridimensionato la sua partecipazione indalla fine di febbraio, un periodo che ha visto consistenti cali di, con diminuzioni del 28% in questo periodo. Leggi altro...

