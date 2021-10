Nintendo che succede? Azioni in continuo calo, i grandi investitori vendono e continua la tendenza al ribasso (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sorprende che il valore di Nintendo sia aumentato insieme ai suoi profitti nel 2020 con l'aumento della domanda per l'intrattenimento di gioco, tuttavia il contrario è avvenuto nel 2021 poiché la domanda è diminuita. Questa settimana il valore è sceso sotto i 50.000 yen per azione, un calo apparentemente guidato da un'importante svendita da parte di Cathie Wood e della società di trading Ark Innovation ETF - secondo Bloomberg. Ark ha ridimensionato la sua partecipazione in Nintendo dalla fine di febbraio, un periodo che ha visto consistenti cali di valore, con diminuzioni del 28% in questo periodo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sorprende che il valore disia aumentato insieme ai suoi profitti nel 2020 con l'aumento della domanda per l'intrattenimento di gioco, tuttavia il contrario è avvenuto nel 2021 poiché la domanda è diminuita. Questa settimana il valore è sceso sotto i 50.000 yen per azione, unapparentemente guidato da un'importante svendita da parte di Cathie Wood e della società di trading Ark Innovation ETF - secondo Bloomberg. Ark ha ridimensionato la sua partecipazione indalla fine di febbraio, un periodo che ha visto consistenti cali di valore, con diminuzioni del 28% in questo periodo. Leggi altro...

