Nicole, chi è la giovane moglie di Alex Britti: “Mi ha cambiato e stravolto la vita” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nicole è la moglie di Alex Britti, il cantautore è uno dei più apprezzati chitarristi della scena musicale italiana, ma anche un uomo realizzato nella sfera personale e privata. “Non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali, ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme” raccontava durante un’intervista parlando d’amore. Oggi Alex è felicemente impegnato con Nicole, la donna che gli ha regalato la grande gioia di diventare padre del piccolo Edoardo. Alex Britti ha parlato dell’amato figlio Edoardo negli studi di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai Uno: “Gliel’ho messa a sei mesi la chitarra in mano, resterà figlio unico? Per ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)è la, il cantautore è uno dei più apprezzati chitarristi della scena musicale italiana, ma anche un uomo realizzato nella sfera personale e privata. “Non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali, ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme” raccontava durante un’intervista parlando d’amore. Oggi Alex è felicemente impegnato con, la donna che gli ha regalato la grande gioia di diventare padre del piccolo Edoardo. Alexha parlato dell’amato figlio Edoardo negli studi di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai Uno: “Gliel’ho messa a sei mesi la chitarra in mano, resterà figlio unico? Per ora ...

