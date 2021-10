Nicolato: «Spagna produce tanti giovani bravi, serve riflettere» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “La capacità della Spagna di produrre giocatori giovani è altissima. Noi di ragazzi giovani giovani non ce ne sono. Non abbiamo un bacino su cui attingere così ampio. Loro possono permettere di lasciare a casa ragazzi molto bravi e giovani, stanno facendo un lavoro proficuo. E noi su questo dobbiamo riflettere”. Così Paolo Nicolato, tecnico dell’U21, alla vigilia del match contro la Bosnia, sulle qualità della nazionale maggiore della Spagna, che può fare affidamento sul talento di molti giovani, alla luce della sfida di ieri sera dell’Italia di Roberto Mancini contro le ‘Furie Rosse’. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “La capacità delladi produrre giocatoriè altissima. Noi di ragazzinon ce ne sono. Non abbiamo un bacino su cui attingere così ampio. Loro possono permettere di lasciare a casa ragazzi molto, stanno facendo un lavoro proficuo. E noi su questo dobbiamo”. Così Paolo, tecnico dell’U21, alla vigilia del match contro la Bosnia, sulle qualità della nazionale maggiore della, che può fare affidamento sul talento di molti, alla luce della sfida di ieri sera dell’Italia di Roberto Mancini contro le ‘Furie Rosse’.

