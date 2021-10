Newcastle cambia pelle | nuova proprietà saudita per i Magpies

Leggi su zon

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Finisce l’era Ashley nel Tyneside: ildiventerà ufficialmentedel fondo sovranonelle prossime ore E Arabiafu; non per l‘Inter e i suoi trepidanti tifosi, bensì pere i supporter bianconeri del profondo nord. Al secondo tentativo in due anni, il fondo sovrano della famiglia reale, denominato PIF (Public Investment Fund), appare a un passo dall’acquisizione del club gestito da Mike Ashley, tra i più odiati patron d’Inghilterra. Unmento radicale di prospettive per il popolo United che segna anche il primo passo nel mondo del calcio europeo per il governo. Il secondo tentativo è quello buono Che sia proprio il fondo mediorientale a spodestare Ashley dal proprio trono non ...