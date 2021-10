Newcastle, Amnesty UK: “Fermare acquisizione dall’Arabia Saudita, contro diritti umani” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “L’acquisizione del Newcastle United da parte del Fondo investimenti pubblici dell’Arabia Saudita rappresenta un chiaro tentativo di mascherare, tramite lo sport, una situazione spaventosa per quanto riguarda i diritti umani“. Queste le parole di Sacha Deshmukh, amministratore delegato di Amnesty International Uk, al The Guardian in merito all’ormai imminente ufficializzazione del cambio di proprietà del club. Il Pif (Public Invested Found) sta infatti per entrare nel Newcastle United. In arrivo una valanga di sterline (circa 320 miliardi, ossia 376 miliardi di euro), mentre per l’80% del club il fondo (supervisionato dal principe ereditario Mohammed bin Salman) verserà 300 milioni di sterline. Da ricordare che il Pif ha in cassa una cifra pari a tredici volte il ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “L’delUnited da parte del Fondo investimenti pubblici dell’Arabiarappresenta un chiaro tentativo di mascherare, tramite lo sport, una situazione spaventosa per quanto riguarda i“. Queste le parole di Sacha Deshmukh, amministratore delegato diInternational Uk, al The Guardian in merito all’ormai imminente ufficializzazione del cambio di proprietà del club. Il Pif (Public Invested Found) sta infatti per entrare nelUnited. In arrivo una valanga di sterline (circa 320 miliardi, ossia 376 miliardi di euro), mentre per l’80% del club il fondo (supervisionato dal principe ereditario Mohammed bin Salman) verserà 300 milioni di sterline. Da ricordare che il Pif ha in cassa una cifra pari a tredici volte il ...

