Netflix, cancellata una serie TV amatissima: fan su tutte le furie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una bruttissima notizia per tutti gli abbonati Netflix. La compagnia ha deciso di cancellare una serie TV molto amata Tantissime novità in arrivo su Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha da poco annunciato le novità in uscita ad ottobre, che stanno già ottenendo numeri da capogiro. Basti pensare a Squid Game, fenomeno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una bruttissima notizia per tutti gli abbonati. La compagnia ha deciso di cancellare unaTV molto amata Tantissime novità in arrivo su. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha da poco annunciato le novità in uscita ad ottobre, che stanno già ottenendo numeri da capogiro. Basti pensare a Squid Game, fenomeno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

jobrositalia : Confermato: Dash e Lily, la serie che vede nick come produttore e i ragazzi comparire in un cameo, è stata cancella… - glooit : Dash & Lily cancellata da Netflix dopo una stagione leggi su Gloo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dash & Lily cancellata da Netflix dopo una stagione - westsidesarfati : @44xsempre Quasi nessuno la conosce infatti netflix l’ha cancellata :( cerco sempre di spammarla - bennyxx9 : @spe28_blue The Crown, Dark, Glow(purtroppo cancellata ma molto carina), mindhunter,narcos(non un fan ma riconosco… -