Nelle Asturie | alla scoperta dei formaggi più buoni del mondo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per il prossimo mese gli appassionati di formaggio possono mettere in agenda non uno, ma due appuntamenti da non perdere: l’Asturias Paraiso Natural International Cheese Festival e i World Cheese Awards. Il vantaggio logistico è che le due manifestazioni si terranno nello stesso luogo e contemporaneamente: a Oviedo, capitale delle Asturie, la regione della Spagna settentrionale incastonata tra la Cantabria (che per il gourmet significa: acciughe) e la Galizia (che per il gourmet significa: percebes). A essere precisi sarà il Cheese Festival spagnolo – dal 3 al 6 novembre – a contenere il premio che ogni edizione cambia città (ed è organizzato dall’inglese Guild of Fine Food), il quale il 3 novembre sancirà il miglior formaggio del mondo.

