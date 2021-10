Nel 2021 sono sbarcati in Italia 48 mila migranti (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - "Gli arrivi dalla Libia e dalla Tunisia sono raddoppiati verso l'Italia. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 48 mila ingressi". È il dato fornito dal direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Fabrice Leggeri in audizione dalla commissione Schengen. "Oggi il rischio terroristico è molto debole" ha aggiunto, "Il numero di terroristi potenziali che usano i flussi migratori è statisticamente limitato, però il semplice fatto che esista è molto grave, quindi è necessario impegnarsi a livello europeo. Frontex metterà a punto degli indicatori di rischio". Fiumicino hub per i rimpatri Il direttore Leggeri ha anche proposto di usare l'aeroporto di Fiumicino come hub per i rimpatri, anche da altre nazioni, verso i Paesi di provenienza dei migranti. "Da gennaio il corpo ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - "Gli arrivi dalla Libia e dalla Tunisiaraddoppiati verso l'. Dall'inizio dell'anno abbiamo registrato 48ingressi". È il dato fornito dal direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Fabrice Leggeri in audizione dalla commissione Schengen. "Oggi il rischio terroristico è molto debole" ha aggiunto, "Il numero di terroristi potenziali che usano i flussi migratori è statisticamente limitato, però il semplice fatto che esista è molto grave, quindi è necessario impegnarsi a livello europeo. Frontex metterà a punto degli indicatori di rischio". Fiumicino hub per i rimpatri Il direttore Leggeri ha anche proposto di usare l'aeroporto di Fiumicino come hub per i rimpatri, anche da altre nazioni, verso i Paesi di provenienza dei. "Da gennaio il corpo ...

