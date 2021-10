Nel 1944 scattò una foto a bimbi a San Miniato | ex soldato Usa li cerca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nel 1944

Pisano 07 ottobre 2021 15:28scattò una foto a bimbi a San Miniato, ex soldato Usa li cerca - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...... dal titolo: "Un cantico per Leibowitz" (Edizioni La tribuna ) di Walter Miller, in cui lo scrittore statunitense, già bombardiere dell'Abbazia di Montecassino, convertitosi al cattolicesimo ...Edward Roethel, ex soldato americano, nel 1944 era in servizio a San Miniato, piccola località in provincia di Pisa. In quel periodo scattò una foto a un gruppo di bimbi. Ora l'anziano ultranovantenne ...Una foto in bianco e nero, un po' sbiadita, che ritrae un gruppo di otto bambini, femmine e maschi, messi in posa sulle scale, di fronte a un portone di legno che non restituisce indizi. (ANSA) ...