Nek | chi è la moglie Patrizia Vacondio | “Mi ha perdonato il tradimento”

Patrizia Vacondio è la moglie del cantante emiliano Nek, all'anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Patrizia Vacondio, la moglie di Nek, è nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L'amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome "Neviani" a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori d'arancio. Ospite di una puntata del Maurizio Costanzo Show, ...

