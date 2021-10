Nba | Durant su Irving | “Vaccinarsi è decisione personale | rispettiamo la sua scelta”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Io continuo a vedere Kyrie come una parte importante di questa squadra. Forse sono solo ingenuo, ma questa è la mia sensazione. Voglio che faccia parte di questo gruppo, perché è un giocatore davvero speciale e tutti noi vorremmo averlo al nostro fianco”. Così Kevinin merito alla situazione di Kyrie, che ancora non si è vaccinato e che quindi non può di fatto allenarsi con i compagni dei Brooklyn Nets e giocare le gare casalinghe.ha poi spiegato che la squadra andrà avanti con chi ogni giorno si allena, aggiungendo poi: “Non voglio essere coinvolto perché è unamolto più grande di me e di ognuno di noi e riguarda solo lui, il suo benessere. Non ho consigli da dare: è la sua, noi lae basta, perché riguarda qualcosa di molto più ...

Nash ha deciso di non farlo giocare domenica scorsa contro i Lakers, nella prima di preseason, stesso trattamento riservato anche a Kevine James Harden. Una parvenza di normalità, perché ...: 'Nessun consiglio per Kyrie: è una decisione personale' Sulla decisione del compagno (di accettare il vaccino o continuare a rifiutarlo )però è determinato a non entarci: 'Non voglio ...NEW YORK, 7 ottobre 2021 – L’NBA ha annunciato la premier mondiale di “NBA Lane”, il cortometraggio celebrativo del 75° anniversario della Lega, che ...Il film include diversi personaggi dell’NBA come Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Kevin Durant, Julius Erving, LeBron James, Magic Johnson, Chris Paul e Bill Russell.