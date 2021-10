Nazionale ko dopo 3 anni. Mancini: questa sconfitta ci rafforzerà (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roberto Mancini è amareggiato per avere mancato la finale di Nations League contro la Spagna. La Nazione perde una partita dopo 3 anni di imbattibilità. Ma il mister guarda al futuro. “questa partita, al di là della sconfitta, ci darà grande forza. A volte certi episodi condizionano le partite, il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1. E’ chiaro che loro giocano benissimo tecnicamente ma è un dispiacere perdere così”. L’espulsione di Bonucci nel primo tempo ha complicato la vita agli azzurri. “Non l’ho rivista ma Leo doveva fare attenzione prima, quando si è fatto ammonire per proteste. E’ stato un suo errore che a questi livelli non si deve fare”. Mancini osserva come l’Italia è stata brava nel secondo tempo “a segnare un gol e non subirne un altro in inferiorità numerica”. Il ct ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 ottobre 2021) Robertoè amareggiato per avere mancato la finale di Nations League contro la Spagna. La Nazione perde una partitadi imbattibilità. Ma il mister guarda al futuro. “partita, al di là della, ci darà grande forza. A volte certi episodi condizionano le partite, il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1. E’ chiaro che loro giocano benissimo tecnicamente ma è un dispiacere perdere così”. L’espulsione di Bonucci nel primo tempo ha complicato la vita agli azzurri. “Non l’ho rivista ma Leo doveva fare attenzione prima, quando si è fatto ammonire per proteste. E’ stato un suo errore che a questi livelli non si deve fare”.osserva come l’Italia è stata brava nel secondo tempo “a segnare un gol e non subirne un altro in inferiorità numerica”. Il ct ...

