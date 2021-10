Nazionale, Bonucci rientra a Torino dopo il rosso di ieri sera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Leonardo Bonucci rientrerà prima del previsto dalla pausa Nazionali, dopo l’espulsione ricevuta ieri sera nel corso di Italia-Spagna. Massimiliano Allegri potrà così ritrovare in anticipo una delle colonne difensive bianconere. Nei prossimi giorni si capirà se parteciperà anche lui all’amichevole contro l’Alessandria o se il tecnico toscano deciderà di farlo riposare per essere al meglio nel big match contro la Roma. A riportare la notizia del rientro del difensore bianconero è stato l’inviato di SkySport, Paolo Alghemo. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Leonardorientrerà prima del previsto dalla pausa Nazionali,l’espulsione ricevutanel corso di Italia-Spagna. Massimiliano Allegri potrà così ritrovare in anticipo una delle colonne difensive bianconere. Nei prossimi giorni si capirà se parteciperà anche lui all’amichevole contro l’Alessandria o se il tecnico toscano deciderà di farlo riposare per essere al meglio nel big match contro la Roma. A riportare la notizia del rientro del difensore bianconero è stato l’inviato di SkySport, Paolo Alghemo. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

