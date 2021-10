Nazionale al lavoro a Coverciano, Pellegrini e Berardi scalpitano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’attesa di conoscere l’avversario che dovrà sfidare nella finale per il terzo posto di domenica a Torino (calcio d’inizio alle ore 15), la Nazionale è tornata ad allenarsi sui campi di Coverciano. Visto il rientro di Leonardo Bonucci nel club di appartenenza – considerata la squalifica e la conseguente indisponibilità del difensore per il prossimo match – sono 22 i giocatori rimasti nel gruppo azzurro. Arrivati al Centro Tecnico Federale ieri notte, dopo la partita disputata a San Siro contro la Spagna, i ragazzi di Mancini non impiegati o impiegati parzialmente ieri sera (vale a dire Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi e Raspadori) hanno svolto una seduta di allenamento sul campo, mentre gli altri hanno lavorato in piscina e palestra. Proprio tra questi ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’attesa di conoscere l’avversario che dovrà sfidare nella finale per il terzo posto di domenica a Torino (calcio d’inizio alle ore 15), laè tornata ad allenarsi sui campi di. Visto il rientro di Leonardo Bonucci nel club di appartenenza – considerata la squalifica e la conseguente indisponibilità del difensore per il prossimo match – sono 22 i giocatori rimasti nel gruppo azzurro. Arrivati al Centro Tecnico Federale ieri notte, dopo la partita disputata a San Siro contro la Spagna, i ragazzi di Mancini non impiegati o impiegati parzialmente ieri sera (vale a dire Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli,, Bernardeschi e Raspadori) hanno svolto una seduta di allenamento sul campo, mentre gli altri hanno lavorato in piscina e palestra. Proprio tra questi ...

Advertising

luigidimaio : Incardinata al Senato proposta #M5S per istituire una Procura Nazionale del Lavoro. Sulla tutela dei lavoratori… - Mov5Stelle : Parte la nostra proposta per la Procura Nazionale del Lavoro. Difendere i lavoratori e tutelare la loro salute è un… - Azione_it : La chiave di successo per Roma non è stata una scelta di posizionamento politico, ma un lavoro serio fatto con prop… - The_Colonnello : @soniamazzocchi7 @AndreaBauzano @EnricoTurcato Ti ostini a non capire. Se hai un giocatore che non riesci a vendere… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: Parte la nostra proposta per la Procura Nazionale del Lavoro. Difendere i lavoratori e tutelare la loro salute è una priori… -