Nations League | stampa europea celebra Gavi dopo vittoria Spagna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

... "Siamo stati superiori" Ex Fiorentina e ora al Chelsea, Marcos Alonso ha commentato a Marca la vittoria della sua Spagna contro l'Italia nella semifinale di. LE PAROLE - "La verità è ...... Luis Enrique: "Italia al top, ma prima o poi perderà" Caccia alla coppa e all'assegno, ecco quanto vale laLe pagelle di Italia - Spagna: Bonucci arrogante, Oyarzabal chiave tatticaSerata negativa per Bonucci che ha rimediato un doppio giallo con la maglia dell’Italia in Nations League: ecco come si consola il difensore.Poi guardi il ruolino di marcia dell'ex Valencia con la maglia della Spagna e strabuzzi gli occhi: 21 partite, 12 gol. Italia-Spagna, prima semifinale della Nations League 2020-2021 andata in scena a ...