Nations League, ecco contro chi giocherà l'Italia per il terzo posto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà una finale spettacolare quella di Nations League. La Spagna, infatti, sfiderà la Francia, campione del mondo in carica, in finale. La Nazionale di Deschamps ha sconfitto il Belgio per 2-3 nelle semifinali grazie a una rete di Theo Hernandez al 90?, dopo che le due formazioni stavano pareggiando. Di riflesso la formazione di Mancini Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

