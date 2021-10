Natalia Ginzburg era cara amica di mio padre: mi sembrava inaccessibile. Poi lessi i suoi libri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Natalia Ginzburg è morta il 7 ottobre 1991, sono dunque passati trent’anni dalla sua morte. Se ne è andata dieci anni e due giorni dopo mio padre, che è morto il 5 ottobre del 1981. Direte: beh, che c’è di interessante? C’è che lui e Natalia Ginzburg si conoscevano bene e tra loro correva una simpatia di poche parole ma di profonda consonanza. Avevamo la casa accanto sul litorale laziale e gli ombrelloni vicini. Quando arrivavo al mare lei era già lì, seduta sulla sdraio, che fumava le Stop, nel suo costume nero castigato. Scendeva in spiaggia dopo aver fatto la spesa e impostato la cena per tutta la sua numerosa famiglia, figli e nipoti. Ricordo la sua camminata lenta mentre si avviava verso il mare; entrava senza incertezze, poi si fermava con l’acqua alle ginocchia e fissava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)è morta il 7 ottobre 1991, sono dunque passati trent’anni dalla sua morte. Se ne è andata dieci anni e due giorni dopo mio, che è morto il 5 ottobre del 1981. Direte: beh, che c’è di interessante? C’è che lui esi conoscevano bene e tra loro correva una simpatia di poche parole ma di profonda consonanza. Avevamo la casa accanto sul litorale laziale e gli ombrelloni vicini. Quando arrivavo al mare lei era già lì, seduta sulla sdraio, che fumava le Stop, nel suo costume nero castigato. Scendeva in spiaggia dopo aver fatto la spesa e impostato la cena per tutta la sua numerosa famiglia, figli e nipoti. Ricordo la sua camminata lenta mentre si avviava verso il mare; entrava senza incertezze, poi si fermava con l’acqua alle ginocchia e fissava ...

