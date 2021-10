NASpI, nuovo servizio Inps: cosa cambia per i beneficiari (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Inps ha lanciato un nuovo strumento con le istruzioni per i beneficiari della NASpI a cui è stata accolta la richiesta di indennità dal 5 agosto in poi. Si tratta di uno strumento interattivo a cui si accede dall’area riservata MyInps tramite SPID, CIE e CNS, con una video guida personalizzata che illustra i servizi dedicati agli utenti. NASpI, online il nuovo servizio interattivo Entrando in MyInps con le proprie credenziali, gli utenti possono usufruire di una video guida personalizzata che illustra come viene calcolato l’importo dell’indennità, quali sono le regole di compatibilità da considerare, la durata del beneficio e tutte le altre risposte alle domande più ricorrenti. È un avatar di una funzionaria Inps che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ha lanciato unstrumento con le istruzioni per idellaa cui è stata accolta la richiesta di indennità dal 5 agosto in poi. Si tratta di uno strumento interattivo a cui si accede dall’area riservata Mytramite SPID, CIE e CNS, con una video guida personalizzata che illustra i servizi dedicati agli utenti., online ilinterattivo Entrando in Mycon le proprie credenziali, gli utenti possono usufruire di una video guida personalizzata che illustra come viene calcolato l’importo dell’indennità, quali sono le regole di compatibilità da considerare, la durata del beneficio e tutte le altre risposte alle domande più ricorrenti. È un avatar di una funzionariache ...

NASpI: su INPS online la video guida personalizzata per i beneficiari ... che spiega come è stata calcolata la propria indennità, l'importo e la durata del sussidio mensile che si riceverà, quando arriva la prima rata di NASpI , cosa fare se si trova un nuovo lavoro, ...

Questo servizio INPS permette sapere importo e durata della NASPI e la compatibilità con la pensione ...ad esempio risposte su come è stata calcolata la sua rata NASPI, qual è l'importo che gli spetta e per quanto tempo. Inoltre illustra ad esempio cosa fare e come comportarsi se viene trovato un nuovo ...

Naspi, servizio personalizzato e interattivo Quando la domanda di Naspi viene accolta, Inps invia al beneficiario un sms che lo invita a consultare la sua area MyINPS, l'area riservata del portale Inps accessibile attraverso SPID, CIE e CNS.

