Napoli, Spalletti valorizza gli azzurri: in tre mesi la rosa vale 100 milioni in più (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il lavoro di Spalletti sta aiutando il Napoli anche a valorizzare tutti i giocatori presenti: Osimhen il caso massimo, ma l’effetto è totale Il Napoli primo in classifica a punteggio pieno è merito soprattutto di Luciano Spalletti che è riuscito a plasmare alla perfezione una squadra coi fiocchi. E il lavoro dell’allenatore sta portando anche a moltiplicare il valore della rosa azzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il gruppo partenopeo vale ora 100 milioni in più rispetto a inizio stagione. Il caso massimo è, ovviamente, Victor Osimhen che vede il suo valore aumentare da 70 ad almeno 110 milioni. Ma il lavoro di Spalletti ha rivalutato anche chi era in affanno e si stava svalutando. È il caso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il lavoro dista aiutando ilanche are tutti i giocatori presenti: Osimhen il caso massimo, ma l’effetto è totale Ilprimo in classifica a punteggio pieno è merito soprattutto di Lucianoche è riuscito a plasmare alla perfezione una squadra coi fiocchi. E il lavoro dell’allenatore sta portando anche a moltiplicare il valore dellaazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il gruppo partenopeoora 100in più rispetto a inizio stagione. Il caso massimo è, ovviamente, Victor Osimhen che vede il suo valore aumentare da 70 ad almeno 110. Ma il lavoro diha rivalutato anche chi era in affanno e si stava svalutando. È il caso ...

Advertising

matteorenzi : Peccato per il 2-1 di ieri. In bocca al lupo al Napoli che quest’anno è veramente impressionante: si vede la sapien… - annatrieste : Fino ad oggi pomeriggio Mario Rui era il 'capolavoro' di Spalletti per rendimento e prestazioni, adesso è di nuovo… - napolipiucom : Valori in crescita per la rosa del Napoli: De Laurentiis ringrazia Spalletti #CalcioNapoli #LucianoSpalletti… - cn1926it : #Spalletti ha restituito dignità alla squadra, ha sempre creduto nell’organico – GdS - infoitsport : Gazzetta - Capolavoro Spalletti, in tre mesi il Napoli vale 100 milioni in più: cifre e dettagli [GRAFICO] -