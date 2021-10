Napoli | Politano | «Spalletti è molto carico Razzismo inammissibile nel 2021»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteoparla dell’avvio perfetto in campionato del suo: le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro Matteo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. PARTENZA SERIE A – «Dobbiamo proseguire con la stessa intensità, mentalità, con la voglia di vincere e di saper soffrire anche come abbiamo fatto a Firenze. Quest’anno siamo partiti bene, abbiamo mantenuto l’equlibrio in campo anche nei momenti di difficoltà. Questo significa che siamo un gruppo unito che ha qualità ma anche carattere».– «L’ho trovato, entusiasta di allenare il. E’ un tecnico che ci sta trasmettendo tutta la sua esperienza e la sua forza mentale. Il mister parla...

