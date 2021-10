Napoli, Politano: “Felici di stare in alto ma il campionato è molto lungo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Stiamo bene, siamo Felici di essere in alto in classifica ma il campionato è molto lungo”. Matteo Politano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed esprime le sue sensazioni dopo quest’inizio sfavillante di campionato per gli azzurri. “Dobbiamo proseguire con la stessa intensità, mentalità, con la voglia di vincere e di saper soffrire anche come abbiamo fatto a Firenze. Quest’anno siamo partiti bene, abbiamo mantenuto l’equlibrio in campo anche nei momenti di difficoltà. Questo significa che siamo un gruppo unito che ha qualità ma anche carattere. Allo stesso tempo bisogna lottare gara dopo gara. Dentro di noi siamo consapevoli della nostra forza, però bisogna stare saldamente coi piedi per terra e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Stiamo bene, siamodi essere inin classifica ma il”. Matteoparla ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed esprime le sue sensazioni dopo quest’inizio sfavillante diper gli azzurri. “Dobbiamo proseguire con la stessa intensità, mentalità, con la voglia di vincere e di saper soffrire anche come abbiamo fatto a Firenze. Quest’anno siamo partiti bene, abbiamo mantenuto l’equlibrio in campo anche nei momenti di difficoltà. Questo significa che siamo un gruppo unito che ha qualità ma anche carattere. Allo stesso tempo bisogna lottare gara dopo gara. Dentro di noi siamo consapevoli della nostra forza, però bisognasaldamente coi piedi per terra e ...

