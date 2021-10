Napoli | Koulibaly MVP del mese di settembre votato dalla Lega Serie A

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Se Victor Osimhen è statogiocatore deldidall’AIC, laA ha premiato Kalidou. Si tratta per la prima volta di un difensore. Questo il comunicato: Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore delKalidou. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di– Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le ...

Advertising

matteorenzi : Peccato per il 2-1 di ieri. In bocca al lupo al Napoli che quest’anno è veramente impressionante: si vede la sapien… - DiMarzio : Osimhen, Koulibaly e Anguissa vittime di insulti e ululati dopo #FiorentinaNapoli - surfasport : ???? SERIE A: KOULIBALY MVP DI SETTEMBRE ?? Con la fine del primo mese di campionato, tornano i premi di #MVP della… - CFragola : @corrmezzogiorno Migliore giocatore del mese ? Migliore difensore del Mondo ! #napoli #Koulibaly - Decsterrrr : @CortoM80 @manu67915486 @Naples___ @PinoVaccaro77 Da noi, del Napoli, giocano Koulibaly, Osimhen e forse Zielinski. Stop -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

"L'ho trovato molto carico, entusiasta di allenare il. E' un tecnico che ci sta trasmettendo ... Poi, sugli insulti ricevuti daa Firenze, chiosa: "Questa gente che si comporta in ...Il premio "EA Sports Player Of The Month" di settembre è stato assegnato al calciatore delKalidou. La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona di. La ...Il premio EA SPORTS Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly ...Il mese di settembre si colora di azzurro Napoli. Dopo il premio a Luciano Spalletti come miglior allenatore e quello di Victor Osimhen ricevuto dall’AIC, l’EA SPORTS Player Of The Month va a Kalidou ...