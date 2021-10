Napoli, Giuffredi: 'Politano deve puntare al Mondiale' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Napoli - "Politano da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Politano deve puntare al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021)- "da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano.al ...

sportli26181512 : Napoli, Giuffredi: 'Politano deve puntare al Mondiale': Il procuratore: 'Per le sue qualità è un obbligo riprenders… - NCN_it : Giuffredi annuncia: «Politano è un nuovo giocatore della nostra agenzia» - napolista : Il procuratore a Radio Punto Nuovo: “Mario Rui? Lo porterò via da Napoli dopo una grande stagione in azzurro: era i… - acuntrora : Mario Rui via da Napoli e Giuffredi orizzontale e freddo il mio terzo. - infoitsport : Napoli, UFFICIALE: Politano cambia agente, passa con la scuderia Giuffredi -