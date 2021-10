Napoli: contro il Torino rosa quasi al completo per Luciano Spalletti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alla ripresa del campionato l’unico indisponibile sarà Adam Ounas Tuttosport nella sua edizione odierna parla del Napoli. Stando a quanto si legge Luciano Spalletti recupererà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alla ripresa del campionato l’unico indisponibile sarà Adam Ounas Tuttosport nella sua edizione odierna parla del. Stando a quanto si leggerecupererà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : #Napoli massacrata per il presunto tifo pro-Argentina nel 90,un falso storico come ha confermato tante volte chi c'… - acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - BentivogliMarco : Nei capoluoghi voterei Lo Russo a Torino, Sala a Milano, Lepore a Bologna, Calenda a Roma e Manfredi a Napoli. Le… - giovannella58 : RT @francescoaliqu: @ChiodiDonatella @SoniaLaVera Non si può votare PD a Roma, le truffe politiche che in questi anni lo hanno accompagnato… - sono_farmaci : RT @prof_cappelli: È stata una bella mattinata di letteratura e attualità. Grazie agli studenti universitari di Napoli contro il #greenpass… -