Nancy Pelosi in Aula a Palazzo Madama: “Bisogna salvare le persone dal Covid e dalla crisi climatica, il tempo ci sta chiamando” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sulla crisi climatica, molti hanno riconosciuto l’urgenza e la necessità di azione. Sappiamo che la crisi climatica è una realtà. Noi Paesi del G20, come più grandi inquinatori mondiali, produttori fino all’85% delle emissioni, abbiamo una responsabilità urgente di agire e una grande opportunità per farlo. I Paesi del G20 si sono impegnati per poter mitigare la gran parte degli effetti del cambiamento climatico” e “dobbiamo farlo adesso“. Lo ha dichiarato la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, nel suo intervento al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) al Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sulla, molti hanno riconosciuto l’urgenza e la necessità di azione. Sappiamo che laè una realtà. Noi Paesi del G20, come più grandi inquinatori mondiali, produttori fino all’85% delle emissioni, abbiamo una responsabilità urgente di agire e una grande opportunità per farlo. I Paesi del G20 si sono impegnati per poter mitigare la gran parte degli effetti del cambiamento climatico” e “dobbiamo farlo adesso“. Lo ha dichiarato la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti,, nel suo intervento al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) al Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Nancy Pelosi in Aula a Palazzo Madama: “Bisogna salvare le persone dal Covid e dalla crisi climatica, il tempo ci s… - HenryVConnelly : RT @Radio1Rai: ??#G20Parlamenti Nancy #Pelosi, speaker della Camera Usa: “E’ un grande onore essere qui con il presidente #Draghi. Grazie pe… - infoitinterno : G20, Casellati accoglie Nancy Pelosi a Palazzo Madama - susanna_barina : G20, Garavini (IV): 'Orgogliosa di aver operato per nascita governo Draghi, parole Nancy Pelosi confermano autorevo… - Agenparl : G20, Garavini (IV): 'Orgogliosa di aver operato per nascita governo Draghi, parole Nancy Pelosi confermano autorevo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Pelosi G20, Draghi: Crescita ancora fragile, non lasciare indietro nessuno Così la Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi nel suo intervento al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti G20 al Senato. Per la pandemia "siamo uniti non soltanto nel dolore,...

Clima, Pelosi: a Cop26 superare gli obiettivi di Parigi Lo ha detto oggi la Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, durante il suo intervento alla riunione dei Presidenti dei Parlamenti del G20 presso il Senato italiano. 7 ...

Nancy Pelosi in Aula a Palazzo Madama: “Bisogna salvare le persone dal Covid e dalla crisi climatica,… Il Fatto Quotidiano G20, Casellati accoglie Nancy Pelosi a Palazzo Madama (LaPresse) Anche Nancy Pelosi al summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 in corso a Palazzo Madama. Ad accogliere la speaker del Congresso degli Stati Uniti, la presidente del Senato ...

Senato: incontro Casellati-Pelosi, confronto su clima, crisi sanitaria e ripresa economica Roma, 7 ott. Incontro bilaterale tra il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Un colloqui ...

Così la Speaker della Camera dei Rappresentanti Usanel suo intervento al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti G20 al Senato. Per la pandemia "siamo uniti non soltanto nel dolore,...Lo ha detto oggi la Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti,, durante il suo intervento alla riunione dei Presidenti dei Parlamenti del G20 presso il Senato italiano. 7 ...(LaPresse) Anche Nancy Pelosi al summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 in corso a Palazzo Madama. Ad accogliere la speaker del Congresso degli Stati Uniti, la presidente del Senato ...Roma, 7 ott. Incontro bilaterale tra il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Un colloqui ...