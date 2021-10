NAIP | Max  Casacci e La Rappresentante di Lista al Maker Music 2021

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dall’8 al 10 ottobre, tornaall’interno diFaire Rome – The European Edition. Una tre giorni al Gazometro di Roma che, con sessioni online e inedite performance in presenza, porterà aisti, addetti ai lavori, curiosi e appassionati le nuove frontiere del “farea” con alcuni ospiti d’eccezione che tra talk, podcast, showcase e performance presenteranno la loro esperienza., LadiCiro Buccoleri di Thaurus Davide D’Atri di Soundreef Porca Pizza,Frenetik, ICE ONE, Clementino, ENSI… sono solo alcuni degli ospiti che si alterneranno tra virtuale e palcoscenico live per offrire e confrontarsi pubblicamente ...