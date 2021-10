MTV | domani l’anteprima mondiale di MADAME X di MADONNA

(Di giovedì 7 ottobre 2021) IlX Tour è stato creato e diretto da un team coordinato da, tra cui Jamie King come Creative Producer e Megan Lawson come Co-Director e Lead Choreographer Paramount+, il servizio streaming di ViacomCBS e MTV hanno annunciato che l’attesissimo documentario diX, debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021, mentre per i fan al di fuori di questi Paesi il documentario sarà disponibile su MTV. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) venerdì 8 ottobre alle 21.10. Mentre su MTV Music (132 e 704 di Sky) sarà in premiere sempre lo stesso giorno alle ore 20.00 e in replica sabato 9 ottobre alle 21.10. Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario ...

Nel nostro paese, infatti, "Madame X" andrà in onda su MTV - canale 131 di Sky - alle 21.10 di venerdì 8 ottobre e in streaming su NOW. Su MTV Music - canali 132 e 704 di Sky - il film sarà trasmesso in ...Visto e considerato che Paramount Plus in Italia non è ancora arrivato, venerdì 8 ottobre alle 21.10 il Madame X Tour di Madonna andrà in onda in esclusiva su MTV, canale 131 SKY e in streaming su NOW. Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario riprende le incredibili esibizioni teatrali della tournée della leggendaria Madonna. Un'esperienza intima e ...