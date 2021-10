Moviola Italia - Spagna: ok l'espulsione di Bonucci, manca quello a Gavi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tre le ammonizioni comminate nel primo tempo da Sergei Karasev (voto 5.5), che ha cercato di tenere alta la soglia per esibire i cartellini, dimenticandosene, però, alcuni doverosi e non sempre ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tre le ammonizioni comminate nel primo tempo da Sergei Karasev (voto 5.5), che ha cercato di tenere alta la soglia per esibire i cartellini, dimenticandosene, però, alcuni doverosi e non sempre ...

Advertising

Eurosport_IT : Giusta l'espulsione per Bonucci? ?? #NationsLeague ?? La moviola LIVE di #ItaliaSpagna ?? - sportli26181512 : Moviola Italia-Spagna: ok l'espulsione di Bonucci, manca quello a Gavi: Il fischietto russo Karasev ha cercato di t… - Milannews24_com : Italia Spagna 1-2: sfuma il sogno Nations League per gli azzurri - ColettaFrank : RT @Gazzetta_it: L'arbitro Karasev non è riuscito a dare una direzione coerente alla partita #ItaliaSpagna #NationsLeague - sportli26181512 : Italia-Spagna, la moviola: Bonucci ingenuo, ma la punizione era inventata: Italia-Spagna, la moviola: Bonucci ingen… -