Mourinho | «Passione eterna per la Roma Voglio regalare trofei ai tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) José, allenatore della, ha raccontato ai microfoni di Esquire di voleraigiallorossi José, allenatore della, ha raccontato ai microfoni di Esquire di voleraigiallorossi. Le sue dichiarazioni. «Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano ladei. Ho capito subito che l’amore che si prova per lava oltre i, è una, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti ...