MotoGP, Lin Jarvis: "Se Valentino Rossi non avesse parlato di Marc Marquez nel 2015 avrebbe vinto il Mondiale" (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Yamaha è sempre più vicina a conquistare il titolo Mondiale in MotoGP. La scuderia dei tre diapason, grazie a un Fabio Quartararo straordinario, sta per aggiornare la casella delle vittorie ferma al 2015 quando a vincere fu lo spagnolo Jorge Lorenzo. Una stagione quella del sigillo del maiorchino tra le polemiche, frutto di un rapporto non semplice con Valentino Rossi di cui Lin Jarvis ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Mat Oxley di Bike Magazine ripresa da Marca. Riavvolgendo il nastro, il direttore di Yamaha Racing ha rivelato come l'accordo che portò Rossi nel 2004 alla scuderia di Iwata fu un rischio, premiato dai risultati: "Vincere il titolo nel 2004 a Phillip Island è stato un momento magico". L'arrivo di ...

