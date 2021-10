Mostra antologica di Paolo Scirpa a cura di Sandro Bongiani

(Di giovedì 7 ottobre 2021) S’inaugura sabato 9 ottobre 2021 alle ore 18.00, una grandedal titolo: ”In forma di luce alla ricerca dell’infinito” che la CollezioneArt Museum di Salerno dedica all’artista italiano, con opere realizzate tra il 1965 e il 2017 dislocate in due mostre, rispettivamente nella galleria “VRspace” e allo “Spazio Ophen Virtual Art Gallery” di Salerno. Vengono presentati 91 opere tra Ludoscopi, opere pittoriche, ideazioni plastiche, progetti urbanistici e installazioni. La sua iniziale ricerca nasce negli anni Sessanta come momento di ricerca percettivo-cinetico tra astrazione e lirismo. Nel 1965 il dipinto “Composizione” è un’opera matura con una visione del paesaggio caratterizzato da una inconsueta dislocazione e decentramento. Così anche ...

Advertising

Pikasus_ : REBECCA HORN Una grande mostra antologica a Vienna di una delle artiste tedesche più straordinarie e versatili dell… - parmawelcomeoff : Al Museo Lombardi di #Parma dal 9 al 24 ottobre una mostra antologica dedicata a Vincenzo Vernizzi; attraverso form… - MagElecto : Presso il Collegio San Giuseppe di #Torino è in corso la mostra antologica di Gianni #Chiostri, disegnatore-umorist… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La vita dipinta di Franco Fontanella, una mostra antologica dei cinquant’anni d’attività dell’artista di Osimo https://t.co… - FarodiRoma : La vita dipinta di Franco Fontanella, una mostra antologica dei cinquant’anni d’attività dell’artista di Osimo -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra antologica

...concentra l'attenzione fino al 9 gennaio prossimo il Museo di Roma in Trastevere con la''Pictures stories, 1956 - 1971''. Per questa prima - incredibile a dirsi - rassegnadedicata ...... la terza stagione della serie horrorche ha debuttato sulla piattaforma di video on ... online il primo trailer della serie!CommentiDep Art Gallery celebra Imi Knoebel con la mostra “Pittura Colore Spazio”, dedicata alle principali fasi della sua ricerca. Fino al 15 gennaio 2022 ...A Gaeta cresce l'attesa per il taglio del nastro della mostra itinerante 'Un secolo d’azzurro', in programma il 10 ottobre alle ore 11. Le ampie sale del ...