Morto ex concorrente di Italia’s Got Talent | Mattia Montenesi | aveva solo 15 anni

Si è spento poche ore fa Mattia Montenesi che aveva partecipato ad Italia's Got Talent nel 2015 con il gruppo Straduri Killa. La notizia è apparsa sui social postata dal padre Andrea tramite il profilo Facebook dove si legge:" Nell'ultima 'battle' l'avversario di Mattia era troppo forte. Ciao Amore Mio". Una malattia ha portato via il giovane Talento. Di risposta dal Talent:"Ciao Mattia da tutta la crew di "Italia's Got Talent".

