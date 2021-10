Morte Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per tentata violenza di gruppo (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale dellahato la sentenza della corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per...

