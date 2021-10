Morte Martina Rossi, Cassazione conferma condanne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Morte di Martina Rossi, confermate dalla Cassazione le due condanne a 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo in relazione al decesso della studentessa ventenne genovese deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano dell’hotel ‘Santa Ana’ a Palma di Maiorca mentre, secondo l’accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro. E’ la decisione dei giudici della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati. La sentenza è arrivata dopo quasi due ore di camera di consiglio. I supremi giudici hanno confermato la sentenza del processo di appello bis di Firenze dello scorso 28 aprile come chiesto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)dite dallale duea 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo in relazione al decesso della studentessa ventenne genovese deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano dell’hotel ‘Santa Ana’ a Palma di Maiorca mentre, secondo l’accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro. E’ la decisione dei giudici della Quarta sezione penale della Corte diche hanno dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati. La sentenza è arrivata dopo quasi due ore di camera di consiglio. I supremi giudici hannoto la sentenza del processo di appello bis di Firenze dello scorso 28 aprile come chiesto ...

Corriere : Morte di Martina Rossi: la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per Vanneschi e Albertoni - AndreaGnarluz : RT @LauraValenza1: Per la morte di Martina Rossi, la Cassazione ha confermato le condanne a 3 anni per tentata violenza di gruppo. 3 anni.… - zazoomblog : Morte Martina Rossi Cassazione conferma condanne a 3 anni - #Morte #Martina #Rossi #Cassazione - alfreaudi : RT @Adnkronos: Morte #MartinaRossi, Cassazione conferma condanne. - Italia_Notizie : Morte di Martina Rossi: la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per Vanneschi e Albertoni -