Moretti risponde a Mastella | “La carità? Da che pulpito”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Angelosulla dichiarazione di Clemente“È nato un incesto”. “Se non fosse per il rispetto che meritano gli elettori, al Sindaco uscentenon sarebbe più il caso dire per non alimentare ulteriormente le sue reazioni senili ormai fuori controllo.non si arrende all’idea che la nenia sulle cooperative non incanta più nessuno. Visto che attacca sulla presunta, chiarisca alla città quale tipo diha usato con 40 cittadini beneventani disabili lasciati soli dal 2018 ad oggi e qualea ha avuto verso la vedova Orsi dopo che è stato condannato per camorra il suo segretario provinciale Udeur di Caserta. È evidente ...