Ministro Orlando forma decreto per stanziamento fondi politiche sociali (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto per il riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali, che prevede risorse per circa 391 milioni di euro per ognuna delle annualità 2021-2022-2023. Il documento prevede che le Regioni dovranno programmare per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto stesso. Il Ministro Orlando ha voluto mettere l’accento sulla “necessità che il sistema dei servizi sociali faccia un salto di qualità che lo porti a configurarsi come sistema strutturato sull’intero territorio nazionale”. “Si tratta – ha aggiunto – di un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo, che ha visto impegnati tutti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ildel Lavoro Andreaha firmato ilper il riparto del Fondo Nazionale per le, che prevede risorse per circa 391 milioni di euro per ognuna delle annualità 2021-2022-2023. Il documento prevede che le Regioni dovranno programmare per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, entro 60 giorni dall’emanazione delstesso. Ilha voluto mettere l’accento sulla “necessità che il sistema dei servizifaccia un salto di qualità che lo porti a configurarsi come sistema strutturato sull’intero territorio nazionale”. “Si tratta – ha aggiunto – di un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo, che ha visto impegnati tutti ...

