MIMS, Giovannini firma decreto per assegnare risorse PNRR a progetti rigenerazione urbana (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il MIMS – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stanzia oltre 2,8 miliardi del PNRR a Regioni, Comuni e Città Metropolitane per la realizzazione di 159 progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica. Il decreto è stato firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini ed attinge per circa 20 milioni ai residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), avviato negli anni scorsi con una dotazione di 800 milioni, cui ora aggiunge i finanziamenti del PNRR. Il 40% dei fondi verrà destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il– Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stanzia oltre 2,8 miliardi dela Regioni, Comuni e Città Metropolitane per la realizzazione di 159die di edilizia residenziale pubblica. Ilè statoto oggi dal Ministro Enricoed attinge per circa 20 milioni ai residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), avviato negli anni scorsi con una dotazione di 800 milioni, cui ora aggiunge i finanziamenti del. Il 40% dei fondi verrà destinato ada realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Gli interventi previsti sono finalizzati a ridurre il disagio abitativo ...

Advertising

mims_gov : #Pnrr: assegnati 2,8 mld per il programma #PinQua sulla qualità dell’abitare per rigenerare i centri urbani. Il Min… - IoScalza : RT @a_piedi_nudi: Farei una chiacchierata col ministro #Giovannini molto volentieri. Per parlare di idrogeno, volano sostenibile e spazi ve… - sragugini : RT @formichenews: ?? La cura del ferro per il Sud Italia, porta d'ingresso verso l'Europa ??? Con i contributi dei ministri Enrico Giovannin… - mariapaolafr : RT @formichenews: ?? La cura del ferro per il Sud Italia, porta d'ingresso verso l'Europa ??? Con i contributi dei ministri Enrico Giovannin… - formichenews : ?? La cura del ferro per il Sud Italia, porta d'ingresso verso l'Europa ??? Con i contributi dei ministri Enrico Gio… -