Milano | finti fondi immobiliari alle Bermuda | raggirati in 1 500 | tra cui imprenditori e professionisti

Advertising

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Raggirati 1.500 investitori con finti fondi alle Bermuda, 11 indagati - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Raggirati 1.500 investitori con finti fondi alle Bermuda, 11 indagati - sandro_curaro : RT @Top_Marti: Ma noi sul freccia rossa Roma-Milano cosa abbiamo fatto di male nella vita per meritarci le call di lavoro da 85 minuti dei… - iwassleepingfs : RT @Top_Marti: Ma noi sul freccia rossa Roma-Milano cosa abbiamo fatto di male nella vita per meritarci le call di lavoro da 85 minuti dei… - Ignorendo : RT @Top_Marti: Ma noi sul freccia rossa Roma-Milano cosa abbiamo fatto di male nella vita per meritarci le call di lavoro da 85 minuti dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano finti

Affaritaliani.it

Le indagini sono state condotte dal nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di, con il coordinamento del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e la direzione del sostituto procuratore Luigi ...Pesaro, 7 ottobre 2021 - Vivono anche in provincia di Pesaro Urbino alcuni degli 11 indagati nell'ambito dell'operazione del nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di: sono accusati di aver raggirato quasi 1.500 investitori, tra cui numerosi professionisti e imprenditori in Italia, in una maxi truffa: avrebbero convinto gli investitori in modo fraudolento ...Oltre che nel Pesarese, gli indagati sono residenti in Svizzera, nel territorio lombardo, a Roma: avavano convinto gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie, direttamente o attraverso ...Con la promessa di investire i loro risparmi in fondi immobiliari alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein, undici persone sono indagate per aver truffato almeno 1.500 investitori, tra ...