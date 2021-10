Milan | Serafini | “Ibra fondamentale | ha fatto crescere anche Maldini e Massara”

Advertising

gilnar76 : Serafini su Ibrahimovic: «Ha fatto crescere tutti, anche Maldini e Massara» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Serafini: 'Ibra ha aiutato tutti a crescere, anche Pioli, Maldini e Massara': Luca Serafini ha espresso un'opionion… - MCalcioNews : Serafini: '#Milan-#Atletico arbitraggio scandaloso. #Cakir burattino, ha orchestrato scempio' - CarloScuri80 : @GioGalbu @MaldiniLos @lucaserafini4 Luca Serafini disse, unico in Italia, che Higuain voleva andarsene due settima… - GiuseppeSpedic1 : Un abbraccio al caro Luca Serafini. Uomo di calcio,di sport è innamorato perso per il Milan. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Serafini

Pianeta Milan

... Klaus , artista, content creator e fondatore del progetto Wanderlust, Elisa, giornalista,... in partnership con Qlash, e lo showmatch di FIFA 2021 con Diego Campagnani , player per AC...Il giornalista Lucasi lancia in un paragone forse un po' azzardato quello tra Leao e Van Basten . Negli studi di MilanTv, il giornalista ha infatti parlato dell'esplosione di Rafael Leao che in questa prima ...Il giocatore, in questa stagione, ha già ottenuto cinque presenze siglando anche una rete L’inizio di stagione da parte di Tommaso Pobega ha convinto l’ambiente granata. La posizione dei rossoneri. Bu ...Luca Serafini ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di come abbia aiutato tutto il Milan a crescere. Le sue parole a Milan Tv Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato di come Ibrahi ...