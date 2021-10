Milan, non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di un difensore: la situazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Milan ha diversi contratti da risolvere. Oltre al difficile rinnovo di Kessie, c’è da rinnovare il contratto di Simon Kjaer. Il difensore danese è uno dei punti cardine dei rossoneri e il contratto è in scadenza 2022. Kjaer, Milan, rinnovo La volontà del danese è chiara, queste le sue parole: “Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare” LEGGI ANCHE: Nuovo scandalo in Premier: arrestato calciatore, accusato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilha diversi contratti da risolvere. Oltre al difficiledi Kessie, c’è da rinnovare il contratto di Simon Kjaer. Ildanese è uno dei punti cardine dei rossoneri e il contratto è in scadenza 2022. Kjaer,La volontà del danese è chiara, queste le sue parole: “Se sono più vicino alcol? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare” LEGGI ANCHE: Nuovo scandalo in Premier: arrestato calciatore, accusato ...

AntoVitiello : Gordon #Singer ironicamente nel discorso introduttivo all'evento Fondazione #Milan: 'Avevo invitato anche gli arbi… - PBPcalcio : Chi c’era non puó non aver avuto i brividi. L’urlo #TheChampions di #SanSiro…. Momento splendido. #UCL #MILAN - FBiasin : Il discorso 'tifosi del #Milan furiosi con #Kessie' è semplice: dopo una stagione perfetta puoi permetterti di sbag… - rvsetto : RT @popolorossoner: Lo Stadio San Siro (1926) è stato costruito dal presidente del Milan, Piero Pirelli, a sue spese, con l’ingegnere Alber… - AlePitton : RT @DolceStilMilan: Se siete pronti a fare le solite battute su #Bonucci che nel nostro campionato non sarebbe mai stato espulso vi smentis… -