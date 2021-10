Migranti: violenze polizia al confine con l'Ue. Croazia, respingimenti con i manganelli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella giornata di ieri , 6 ottobre 2021, il progetto olandese di giornalismo collaborativo "Lighthouse Report" ha pubblicato nuove testimonianze video sulle violenze perpetrate contro i Migranti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella giornata di ieri , 6 ottobre 2021, il progetto olandese di giornalismo collaborativo "Lighthouse Report" ha pubblicato nuove testimonianze video sulleperpetrate contro i...

Advertising

MatejIscra : RT @IcsOnlus: È un giorno importante per la verità e la dignità di Un'Europa sempre più violenta. Le violenze compiute con i respingimenti… - RaCapodistria : Zagabria indaga su presunte violenze della polizia contro i migranti - GiacintoSe : RT @bruno_simili: Dov'è l'Unione europea? O, detto altrimenti, è questa l'Unione europea? Violenze sui migranti al confine croato (e non so… - ZitelleArturo : RT @BaobabExp: Violenze e abusi di Stato ai #confini europei Migliaia di testimonianze di migranti e attivisti non sono bastate Ora un vid… - giovcusumano : RT @BaobabExp: Violenze e abusi di Stato ai #confini europei Migliaia di testimonianze di migranti e attivisti non sono bastate Ora un vid… -