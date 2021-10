Michetti | ' Gruber vergognosa | mai avuto rapporti con i neofascisti' che sono nelle liste

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato sindaco di Roma Enricosostiene di non aver maicon il mondo neofascista, ma - purtroppo per lui -che lo hanno appoggiato cinon pochi estremisti ...

Sono stato infangato con notizie false e poi si chiedono perche' le persone non vanno piu' a votare, bisognerebbe chiederlo alla". Lo ha dichiarato Enricoa margine dell'incontro a ...ha aggiunto poi cheè stata anche ''corretta in studio ma lei non ha fatto marcia indietro né si è scusata pubblicamente nei miei confronti''.Il candidato sindaco di Roma per la destra: "Sono stato nella democrazia cristiana". Ma non ha battuto ciglio su chi lo ha appoggiato ...'Io parlo con tutti e rispetto tutti ma non mi appartengono i giochi di palazzo. Incontrero' la Raggi perche' e' il sindaco uscente e conosce ...