"Michetti? Dal mondo neofascista". Ma la Gruber viene smentita (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra respinge le accuse della giornalista: "Sono nato nell'oratorio e provengo dalla Democrazia cristiana. Queste falsità creano un clima infernale" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra respinge le accuse della giornalista: "Sono nato nell'oratorio e provengo dalla Democrazia cristiana. Queste falsità creano un clima infernale"

